Barrio Educadores: expectativas por la construcción de las últimas viviendas

Como se informara, en marzo se firmó el convenio para la construcción de 21 viviendas. Después de 21 años, el barrio llegará a su finalización. El convenio fija un plazo de 12 meses para que se construya la etapa final. Así lo expresó María Luján Taborda, presidenta de la Asociación Civil Barrio Educadores.A medida que se vayan terminando las casas, las irán entregando. Recordó que todas las viviendas ya están adjudicadas