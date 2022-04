El Municipio respondió que el GIRO seguirá avanzando ‘en oleadas’

Emilia Díaz, Subsecretaria de Empresas y una de las caras visibles del programa de separación de residuos, afirmó que la licitación es para ampliar la capacidad de trabajo de la planta de clasificación y que están trabajando en las herramientas. También adelantó que se está ingresando en la etapa de comunicación masiva del programa.