Convocatoria del Programa Juntos en el Bioparque Municipal La Máxima

Desde el Programa de Promoción de Derechos para Personas con Discapacidad y Personas Mayores, informa que se encuentra abierta la convocatoria para ingresar al Programa Juntos, que impulsa actividades recreativas para familias de niños y niñas con discapacidad, como resultado de un trabajo conjunto con diversas áreas del Municipio. Romina Sponer, responsable del área, brindó detalles. Se refirió a las actividades de los niños y las que realizan los adultos.