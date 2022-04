'Le pedimos al gobernador que nos represente mejor'

Lo expresó Horacio Salaverri, presidente de CARBAP, en la previa del inicio del acto por el que se egresó a casi mil cadetes con especialización rural de la Policía de la Provincia, en el Cerro Fortabat. Explicó que trabajan bien en conjunto 'los temas provinciales', pero tienen diferencias con las políticas nacionales y no coinciden en lo que hace Kicillof por ellos.