Reclaman por colectivos en el barrio Matadero, Belén y Cuarteles

La presidenta de la Junta Vecinal del barrio Matadero, Romina Domínguez, expuso la situación que los afecta a personas que deben ir a trabajar y a los niños. Señaló que el colectivo de la hora 7, pasa completo de pasajeros y no se detiene. Reconoció que no es nuevo este problema, pero urge una solución, ya que los vecinos no tienen otro medio de transporte, ni pueden pagar un remis, según expuso