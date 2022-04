Explican que falta gas oil porque no hay petróleo para importar

Desde la Cámara de Estaciones de Servicio de Olavarría Jorge Hernando expresó en LU32 que la situación para abril es similar a los que se viene dando desde marzo. Afirmó que hay una distorsión de mercado y que, en algunas zonas, se comercializa gas oil a un precio ‘blue’. Consideró que YPF no puede abastecer a todo el mercado y que, más allá del signo político, es fundamental para el desarrollo, que haya una política de Estado para llegar al autoabastecimiento energético.