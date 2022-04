Wesner: 'Las personas tienen temor y vergüenza de dar testimonio'

El concejal del Frente De Todos reclamó que el intendente Galli ‘tome las riendas para aportar información en la causa’. Consideró que hay muchos más estafas cometidas que las que involucran a los 23 terrenos mencionados y que es necesario que la investigación avance, para que haya más denuncias.