Hay elección de delegados este domingo

Los lugares de votación serán las delegaciones municipales en general, aunque en el caso de Sierras Bayas se desarrollarán en el centro de jubilados Blas Messina y en Colonia San Miguel, en el Club Independiente. En Colonia Hinojo funcionará en la Sociedad Germana de Fomento.

Para la consulta no vinculante no rigen las mismas medidas que para las generales y por lo tanto, no hay prohibiciones, inclusive de reuniones sociales que se pueden realizar

Recordar que el padrón que rige es el padrón que se usó en la última elección. Llevar barbijo, y DNI.

Tomar boleta única y utilizar el sistema de tachas para elegir, o sea, marcar con una cruz.

Un escrutinio provisorio localidades serranas el domingo y el lunes, localidades rurales. El definitivo será el lunes o martes a más tardar.

Los candidatos son los siguientes:

Sierras Bayas: Paola Ragnoli y Guillermo Rikal

Loma Negra: Armando Suburu y Silvia Pereira

Santa Luisa: Mariel Arouxet

Hinojo: Raúl Kuhn

Espigas: Carolina Mónaco, Ramón Gutiérrez y Luis Mansur

Sierra Chica: Néstor Crevatín

Recalde: Claudia Ricci y Walter Almeida

Desde la Subsecretaría de Gobierno informaron cuáles son los lugares habilitados para votar: