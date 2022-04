Galli repasó las obras educativas, al reconocer que fue un error inaugurar el Jardín 930 sin gas

A continuación, el textual que puede leerse en el Facebook de Ezequiel Galli.

Sí, es cierto, cometimos un error.

Hace pocos días, inauguramos una obra muy esperada por la comunidad educativa, la remodelación del Jardín 930. Fue una obra con diversas dificultades, que costó mucho trabajo, pero que debía continuar porque la educación es siempre la prioridad. Alumnos, docentes, padres y auxiliares debían contar con las instalaciones acordes a las necesidades de los chicos. Durante la ejecución de la obra, los chicos utilizaron la capilla Nuestra Señora de la Esperanza, a sus representantes, una vez más, infinitas gracias. Al día siguiente de la tan ansiada inauguración, fue noticia, y debía serlo, que el Jardín 930 se inauguró sin el servicio de gas, insumo fundamental para su funcionamiento. Errores administrativos o humanos, no importa. Fue un error y como responsable primero y último de dicha obra, es imperioso afirmar, que sí, cometí y cometimos un error. En ese preciso instante, pusimos manos a la obra para subsanar el error y con gran colaboración de la empresa Camuzzi, en menos de 24 horas, el Jardín contaba con el servicio esencial de gas natural. Insisto, cometimos un error. Y pueden suceder otros, porque cuando se HACE, se cometen errores. Nuestro equipo posee un alto nivel profesional, pero es susceptible de errores, falencias u olvidos. Cuando uno habla, puede equivocarse, pero las palabras, son, generalmente, fugaces, volátiles… En los hechos, hay pasado, presente y futuro. En el hecho hay acción. En el hecho hay ladrillos, cimientos, techos, obras. Y, como en una obra, puede haber errores, en una gestión, también. Por esta razón, decidí dirigir mis palabras a la comunidad. Porque cometimos un error y aunque lo corregimos en pocas horas, ese error, estuvo. Como también son hechos los que permiten que el Jardín N° 930 tenga hoy las condiciones edilicias necesarias para que los chicos puedan aprender y dar sus primeros pasos en la educación formal, con condiciones inmejorables. Como también es un hecho que desde diciembre de 2015 nos pusimos a trabajar día a día, incansablemente para recuperar los edificios de los Jardines y las escuelas públicas del partido de Olavarría. ⋅ Son hechos las ampliaciones de la Escuela Primaria 24. ⋅ La construcción del Jardín 919. ⋅ La refacción de la Escuela Primaria 60, y la de la Escuela Primaria 8. Son hechos las refacciones y ampliaciones de: ⋅ La Escuela Técnica 1, el Jardín 922, el Jardín 903 de Hinojo; la Escuela 502. ⋅ Son hechos las reparaciones de los techos de la Escuela 51. ⋅ Son hechos las obras para la generación fotovoltaica de la Escuela de Mapis ⋅ Son hechos la construcción del SUM de la Escuela 49. ⋅ Son hechos los arreglos en la Escuela 6; de los jardines 913 y 926. Son hechos las reformas, arreglos, ampliaciones y mejoras de: ⋅ La Escuela 79 de Loma Negra; ⋅ Las Secundarias 6 y 8. ⋅ Los baños de la Escuela 17. ⋅ Los techos de la Escuela Técnica 2. ⋅ La Secundaria 1 “Jorge Luis Borges”. ⋅ Los techos de la Escuela Agraria. ⋅ La fachada de la Escuela 6, de la 56 y de la 59. ⋅ Las veredas del Jardín 907. ⋅ Las aulas de la Media 6 y la Media 8. ⋅ La Escuela 76 del Barrio Jardín ⋅ La reforma de la Escuela 65 de Villa Aurora. ⋅ Las cocinas del CEC 802, del CEC 804 de Hinojo, de la Escuela 59 y de la 11 de Hinojo. ⋅ Los baños de la Escuela Técnica 2. ⋅ La fachada de la Escuela 55 del Barrio AOMA. ⋅ La pintura de las aulas de la Media 6 y de la Media 8. ⋅ La reforma de los baños de la Escuela Normal. ⋅ Los arreglos del jardín 916 del Barrio CECO. ⋅ Los arreglos en la Secundaria 16 del Barrio UOCRA.

⋅ Es un hecho la construcción de la pista de atletismo en el Parque Avellaneda y la próxima inauguración de los vestuarios y las gradas. Un hecho, no palabras. ⋅ Es un hecho la refacción de la cocina del jardín 915. ⋅ Son hechos las mejoras y reformas en el Jardín Belén; las de la Escuela 50. ⋅ Es un hecho la construcción de un sobre techo en el Conservatorio de Música.

Son hechos y no palabras, las refacciones de:

⋅ La Escuela 77 de Sierras Bayas. ⋅ La obra de tabiques para nuevas aulas en la Casa de Helen. ⋅ La actual ampliación de las nuevas aulas de la Escuela 14. ⋅ La ampliación de la Secundaria 7. ⋅ Las actuales reformas en el CEF 44. ⋅ La licitación y contratación para la terminación de la escuela de Artes Visuales. Y serán hechos, y no palabras las: ⋅ Ampliaciones y reformas de la Escuela Secundaria 20. ⋅ La reparación de las veredas de la Escuela Normal. ⋅ El inicio de la construcción del Instituto de Educación Física en el complejo deportivo municipal. ⋅ Las mejoras en la Escuela 49. ⋅ Las reformas en el Jardín “Fray Mamerto Esquiú”.