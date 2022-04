Problemas con la vacunación antigripal de PAMI

Este lunes se informó desde Buenos Aires acerca del inicio de la campaña de vacunación antigripal de la Obra Social, pero desde las farmacias locales se comunicaron con LU32 para comentar que no tienen las vacunas y que, las que las poseen, no pueden validarlas por el sistema, entonces no se pueden aplicar.

PAMI también había informado que hace algunas semanas ya comenzó la inoculación de afiliados alojados en residencias de larga estadía, y de los trabajadores de las mismas. Además, que este año a diferencia de los anteriores, la vacunación se hace sin turno.

La recomendación es acercarse o consultar en alguna de las farmacias habilitadas en Olavarría, Sierra Chica, Sierras Bayas y Loma Negra, según la web oficial de la obra social.

En el listado de Olavarría aparecen: González, Striebeck, Magistral, Ferrero, Betz, Della Maggiora, CECO, Di Santi y Baldini. En Sierra Chica, Gómez y en Loma Negra y Sierras Bayas las farmacias AMMBA.