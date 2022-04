Comenzó el paro nacional de transportistas de granos

Foto: NDEN Archivo

La Federación de Transportadores Argentinos (FETRA) advirtió que la situación del sector "se agrava día a día" a raíz de la falta de actualización de tarifas y la escasez de gasoil. La secretaria Legal de FETRA, Valeria Pardo explicó: "No hemos sido citados a una mesa para negociar tarifas. Ninguna de las condiciones que nosotros pedimos solucionar para seguir trabajando han sido atendidas, por lo cual nos hemos visto obligados a realizar un cese de actividades".