Senador De Leo: ‘esto termina generando un estímulo a la ludopatía’

Así se expresó el Senador provincial de Juntos, Andrés de Leo, sobre la posibilidad de establecer cajeros automáticos en salas de juego. Señaló que hay una Resolución del Instituto de Loterías y Casinos de la provincia que permite esta habilitación y la y la utilización de medios electrónicos de pagos. “Esto es una marcha atrás o un cambio de paradigma en la provincia de Buenos Aires”, sostuvo