Los prestadores eléctricos de la Provincia se reúnen en Olavarría: ‘Los aumentos en las facturas, los usuarios los verán en mayo/junio’

Foto: De izquierda a derecha: Juan Simunovich, gerente de la Cooperativa Eléctrica de Salto Mario Cabitto, gerente Administrativo de la Usina Popular y Municipal de Tandil y prosecretario de la Federación APEBA Cruz Arouxet, presidente de la Cooperativa Eléctrica de Olavarria y tesorero de la Federación APEBA Oreste Binetti presidente de la Cooperativa Eléctrica de Luján y de la Federación APEBA Oscar Trotta, presidente de la Cooperativa Eléctrica de Salto y secretario de la Federación APEBA.

En medio de la crisis, califican a la situación de las cooperativas como ‘muy difícil, depende de en qué sitio de la Provincia estén’. Reconocen que hay deuda con la proveedora de energía, pero que hubo un plan para encauzarlas. Manifestaron que el incremento, para que quede nivelada la tarifa, sería de un 35%/45% más, además del de 20/30% que vendrá en los próximos meses. La cuota capital quedará para la realización de obras hasta que se nivele la tarifa, adelantaron.