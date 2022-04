El Concejo reconoció a Susana Alonso y se expusieron falencias de la planta de líquidos cloacales

En primer término se convalidaron la licitación del sobretecho del Conservatorio, la ampliación de las cloacas en Facundo Quiroga, una adquisición de retroexcavadora y martillo hidráulico, también la compra de carteles nomencladores.

Luego se trató un proyecto para desglosar el inciso 3 del reglamento del Concejo. Es el que norma la constitución de las comisiones. La concejal Arouxet ejemplificó que se trabajó bien con la comisión de agua y de transporte, y que por eso no entiende que el oficialismo no quiera crear una comisión específica para este tipo de temas. Agregó que con eso, se dilatan y se diluye el tratamiento de cuestiones como, por ejemplo, el pedido de prórroga de concesión del servicio de Obras Sanitarias que realizó Coopelectric y la solicitud de incremento de tarifa de TuBus. Fustigó al Ejecutivo que recurre al HCD ‘Cuando las papas queman’ en este tipo de decisiones.

El concejal Sánchez también se refirió al desdoblamiento de la Comisión de Infraestructura con buenos ojos, relatando la experiencia de creación de comisiones específicas e, incluso, con el Ejecutivo. Explicó que la única objeción con la que se encontraron es que el Departamento Ejecutivo no quiere que el Deliberativo controle los servicios públicos. Resaltó lo hecho por el exconcejal Lastape en el tema con una ordenanza que iba en ese sentido. “Es una buena idea, la impulsan, pero después el intendente la veta”, sentenció.

La concejal Arouxet manifestó que el OCOSE al que hizo referencia Sánchez, estaba dentro del Ejecutivo y no como lo que ella solicita que sea algo puramente del Concejo.

La concejal Vergel indicó que no apoyarán, porque insisten con la conformación del OCOSE. Además, considera que el artículo 58 del reglamento (Que fija poderes de los presidentes de las comisiones especiales) alcanza para este tipo de disputas.

Fue rechazado con los votos del bloque Juntos y UCR-Juntos.

Se aprobó la venta de un lote a la firma Vientos Argentinos SRL.

El Frente de Todos, a través de Ubaldo García, solicitó alterar el orden del día para tratar un pedido de informes sobre la planta de líquidos clocales, ya que había vecinos presentes por tal tema. Al introducirlo, explicó que por pedido de los propios vecinos se interiorizaron acerca del asunto y descubrieron falencias en la planta que tiene más de 15 años de existencia. ‘Si bien no se ha extendido la red, si se han sumado más conexiones’, manifestó. Señaló que no funciona el dispositivo que separa sólidos de líquidos. Detalló que hay un by pass, que es lógico como en cualquier planta de este tipo para ser usado solo en emergencia y hay preocupación por el uso diario. Además, describió, hay canales de desborde. Se observan líquidos vertidos al arroyo, sin tratamiento, expresó.

El concejal Sánchez felicitó a los integrantes de ‘Remada Verde’, presentes en la barra. Los invitó a que continúen con la tarea de vigilancia y denuncia permanente. Agregó que la problemática del Relleno Sanitario y los líquidos lixiviados no se ha solucionado y, cada vez que llueve, sucede.

La concejal Arouxet, en la misma línea, aprovechó para decir que falta control del Estado y lo termina haciendo el privado, cuando se paga para que haya funcionarios que controlen. ‘Hoy Olavarría no tiene control en ningún punto y son los vecinos los que toman el poder de policía’, concluyó.

El pedido de informes fue aprobado por unanimidad.

La concejal Vergel introdujo el proyecto para declara de interés legislativo la actividad de los comerciantes de Necochea al 3100. Destacó la organización de las peatonales de diciembre y el pasado 2 de abril. Historizó respecto al crecimiento de la calle desde que la atravesaban los mateos, momento en que ya hay registros de organización como la de “Los Amigos de la Calle Necochea”. La idea es que esto pueda ampliarse más allá del límite de esa cuadra, explicó la concejal.

El concejal Coscia repasó lo que el municipio ha hecho para apoyar a los comerciantes, no solo en la peatonal en sí, sino en capacitaciones y ayuda en distintas instancias. Abogó para que la calle Necochea vuelva a ser la calle más comercial de la ciudad.

La concejal Arouxet fustigó al Municipio. “Son los propios vecinos los que se organizan ¿No se les cae una idea además de subirle las tasas?”. Ojalá los ayude la alternativa de la peatonal, pero necesitan más y que el Ejecutivo cumpla la función que tiene que cumplir.

Siguiendo con la idea, el concejal Wesner repasó que las propuestas del Ejecutivo para los comerciantes son el estacionamiento medido, la suba de tasas y, aclaró, que muchas de las cuestiones mencionadas por Coscia son con fondos nacionales.

Fue aprobado por unanimidad.

La concejal Salerno introdujo el proyecto para nombrar “Dra. Susana Alonso” a la secretaría del Cuerpo. ‘Reconocer a Susana es reconocer a todas las mujeres que llegaron tras ella al Concejo”. Recordó que pudieron homenajearla en vida, cuando en plena pandemia concurrió al Concejo. ‘Susana demostró de todo lo que era capaz y estuvo en funciones hasta que tuvo que pedir licencia por enfermedad’.

El concejal Sánchez admitió que no pudo conocer su función en el Concejo, por una cuestión de edad, pero si la conoció como Fiscal. ‘Tal vez por sus orígenes y su don de gente, hacía honor a la vocación de servicio que la Justicia ha ido perdiendo poco a poco’. ‘La empatía es fundamental para ejercer los Ministerios Públicos’, manifestó. Repasó, también, gran parte de los cuadros peronistas. Recordó, emocionado, que su madre la consideró una amiga, y no tenía muchas en la función pública con esa categoría.

Estaba Paula Cataldi en la barra, una de las hijas de Susana, visiblemente emocionada, como muchos de los ediles, que aprobaron por unanimidad la imposición del nombre.

Tras un cuarto intermedio, el orden del día prosiguió con un pedido de informes introducido por el concejal Sarachu, acerca de lotes en Colonia San Miguel. Fue aprobado por unanimidad.

La concejal Mosescu justificó un beneplácito por un proyecto presentado por el diputado Santilli que busca generar empleo joven. Una de las bases es la reducción de aportes patronales para quien contrate personas que buscan su primer empleo.

El concejal García indicó que el espíritu es bueno, pero es este propio Concejo que repudia el déficit, la emisión y no se puede tomar deuda desde el 2019, entonces la única manera de financiar el Estado es con impuestos y, se desconoce cuál es el impacto fiscal del mismo.

El concejal Matrella describió que el grupo etario al que apunta el proyecto es que el tiene mayor desocupación y el promedio de salario más bajo de América Latina. Para él, muchos jovenes se van del país en busca de un horizonte. Consideró que Argentina no genera empleo privado desde hace 10 años. “Hay que apoyar estas políticas” manifestó.

La concejal Arouxet se lamentó porque parece que se olvidan de lo que no hicieron cuando eran gobierno. Recordó que durante Macri le decía a sus clientes que ‘ya salen los proyectos de apoyos a las PyMEs’ y nunca salieron. ‘Las PyMEs contratan personas de todas las edades y generan el 60% del empleo del país’. ‘Al gobierno actual le decimos: presenten el plan y van a tener apoyo’.

El concejal Sánchez calificó como ‘proyectos demagogos’ a este tipo de iniciativas, porque no dicen cómo ni de dónde salen los fondos. Les reprochó que el empleo en dólares más bajo de Latinoamérica lo hizo Macri, porque cuando asumió era el más alto.

Para Endere no hay que perder de vista el objetivo del proyecto. Pidió combatir la informalidad porque “casi el %50 de los empleos son no registrados”. Fustigó al Ministro Moroni, de Trabajo, cuando dijo que la inflación no alcanzaba a los trabajadores. Pidió que se hagan cargo, más allá de que puede haber habido políticas erradas en el gobierno anterior.

El concejal Sarachu, volviendo al tema del trabajo, pidió desmitificar el dato acerca de que no se crea trabajo privado y citó números del Ministerio de Trabajo de la Nación que indican que el empleo registrado, privado, viene creciendo mes a mes e, incluso, superó al nivel pre pandemia.

El proyecto fue aprobado por mayoría, con el voto de Juntos, Juntos-UCR y Ahora Olavarría.

La familia Castro Aqueveque ha realizado y realizará varios viajes relacionados con la evagelización. El Concejo aprobó la declaración de interés legislativo de estos viajes, ya que era necesario para presentar en los respectivos trabajos del matrimonio, para poder acceder a la licencia, explicó la concejal Salerno.

Luego fue aprobado por unanimidad el beneplácito por el 30° aniversario del CEPT 8 de Espigas, que introdujo el concejal Coscia, destacando lo especial que es el trabajo que realizan allí. También fue resaltado esto por el concejal Matrella.

Matrella justificó la preocupación plasmada en una comunicación por la presunta usurpación de galpones en la ex fábrica Scipioni, sobre la Avenida Fortabat. Fue aprobado por unanimidad. También Matrella pidió que se proyecte la plaza del Barrio ACUPO III, con la participación vecinal. Fue aprobado por unanimidad.

Luego, Matrella siguió en uso de la palabra para pedir una ciclovía en Pellegrini entre Trabajadores y Ruta 226, con una resolución. También fue aprobado por unanimidad.