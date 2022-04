Transporte Público: Análisis de documentación, información y podrían citar funcionarios y empresarios

Es por el tema del incremento del precio del boleto urbano, explicó el titular de la Comisión de Infraestructura del Cuerpo en LU32, Martín Endere, antes de la sesión ordinaria donde el expediente tomó estado parlamentario, con lo que los ediles pueden comenzar a analizarlo.