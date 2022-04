Hace 40 años Loma Negra vencía a la URSS en fútbol

Loma Negra de Olavarría escribió una de las páginas más gloriosas de su historia, luego de vencer y cortar una prolongada racha de partidos invictos (18) de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), combinado europeo que visitó Argentina para disputar una serie de partidos amistosos, previa participación en el Mundial España 1982.

El histórico encuentro entre Loma Negra y la URSS se disputó el 17 de abril de 1982 en el estadio de Racing de Olavarría. Armando Mario Husillos convirtió en único tanto sobre los minutos finales (81') y se convirtió en la figura del partido. "Ellos no tenían idea quiénes éramos: un equipo del interior del país sin ninguna relevancia internacional. Pero nosotros lo vivíamos como mucho más que un amistoso. Como yo era el capitán del equipo, gente del club me había hecho saber que, si ganábamos, el premio sería una invitación para todo el plantel a mirar el Mundial de España", indicó Luis Barbieri a Página 12.

El ex portero de Loma Negra también recordó que días previos, la Unión Soviética igualó 1-1 con la Selección Argentina de César Luis Menotti en el mismísimo estadio Monumental. "El partido de la selección contra la Unión Soviética lo vimos en la cancha de River: Argentina empató 1 a 1 con un gol de Ramón Díaz, y nos volvimos enseguida a Olavarría para preparar el nuestro".

Barbieri confesó que los rusos se sentían ganadores antes de disputar el partido. "Nosotros cobrábamos muy bien pero sabíamos que, para que Loma Negra continuara existiendo, teníamos que ganar todo lo que jugáramos. Ellos en cambio vinieron muy light, pensaron que nos harían 6 o 7 goles. Éramos un equipo de pueblo. Lo que más recuerdo de antes del partido es que había tanta expectativa que nos costó llegar desde el hotel hasta la cancha".

El partido tomó relevancia entre los fanáticos de Loma Negra y decidieron darle un emotivo y especular recibimiento a su equipo en plena crisis de la Guerra de las Malvinas. "Era un recorrido que habitualmente se hacía en cinco minutos, pero ese día había llegado mucha gente del centro de la provincia, de Tandil, de Bolívar, de Azul. El recibimiento fue espectacular: como era plena guerra de Malvinas, a la gente le daban una bolsa con papelitos celestes y blancos, que también eran los colores del equipo".

Finalmente, reconoció que no viajaron a España y solo cobraron una fuerte suma de dinero por el histórico triunfo ante los soviéticos. "Al final no viajamos al Mundial de España como premio por ganarles a los soviéticos. La Guerra de Malvinas, con razón, enturbió todo. Pero cobramos algo así como 1.000 dólares, un premio importante, que sólo ganaban los jugadores de River y de Boca. De aquel partido yo me quedé con el banderín que intercambié con Baltacha, el capitán, y hace poco lo doné al museo de deportes de Loma Negra. Es un recuerdo que tomó más importancia con el tiempo: la Unión Soviética dejaría de existir a los pocos años. Y pensar que acá le ganamos".

Loma Negra, dirigido en aquel entonces por Rogelio Antonio Domínguez, alineó de la siguiente manera: Luis Barbieri; Carlos Squeo, Jorge Pellegrini, Norberto D'Angelo, Osvaldo Cristofanelli; Osvaldo Mazo, Osvaldo Rinaldi, Carlos Sosa (Gaitán); Félix Orte, Armando Husillos y Pedro Magallanes.

Por su parte, la Unión Soviética formó con Tchanov, Sulakalidze, Schuralev, Baltacha, Demisnenko, Tcherenkov, Bal, Kipliani, Andrev, Oganessian y Shengelia.