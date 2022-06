Sustracción de neumáticos: investigan banda local que los robaría y comercializaría los elementos

Foto: Twitter @PequitaRevuelta

Desde el Área de Seguridad Municipal están en el tema, como colaboradores de la Justicia. Confían en que pronto habrá algún tipo de resolución. De todas maneras, el subsecretario de seguridad, Comisario mayor (R) Mario Busto, indicó en LU32 que la Fiscalía está en una línea investigativa muy interesante.