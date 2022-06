El intendente Galli encabezó el acto de promesa a la Bandera

En la mañana de este lunes, el intendente Ezequiel Galli encabezó la ceremonia por el Día de la Bandera en la Plaza Manuel Belgrano. El General Manuel Belgrano falleció el 20 de junio de 1820 y en el aniversario de su paso a la inmortalidad, el recuerdo de un hombre digno que luchó por la libertad. Ingresar para escuchar palabras pronunciadas en el acto