Red Solidaria busca nueva sede

Ramón Leguizamón, Coordinador de Red Solidaria, dialogó con LU 32. Indicó que desde principios de año dejó de funcionar en la Sociedad de Fomento Pueblo Nuevo. “Fue porque se abrió el tema de los boliches”. Había sido informado con tiempo . Se mostró muy agradecido con la entidad fomentista. Hoy atienden a 600 familias, algunas permanentes y otras pasajeras