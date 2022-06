“Celebro el trabajo, la articulación y que estemos todos en la Mesa”

En la mañana de este martes, se firmó la renovación del Acta Acuerdo que propone formular y/o actualizar una estrategia comunicacional conjunta para un adecuado tratamiento informativo en los medios de comunicación locales –sobre la base de estándares regulados por el Estado Nacional– respecto de situaciones de violencia por razones de género, especialmente vinculadas con mujeres, y/o contra niñas, niños y adolescentes, y/o personas de la diversidad.

El acto fue encabezado por el intendente Ezequiel Galli, acompañado por el secretario de Desarrollo Humano y Calidad de Vida Diego Robbiani, la directora de Políticas de Género Florencia Caro, los jueces de Familia Félix Adrián Ferrán (JF1) y Santiago Arrondo (JF2), el ayudante Fiscal José Iturralde y María Eugenia Iturralde como representante de la Mesa Local contra la Violencia Familiar y de Género.

“El tratamiento respetuoso de los hechos que afectan la vida y el derecho a la intimidad de las personas, implica comprender también que no hay posibilidad de construir algo nuevo sin poder deconstruir lo previo, y es en ese trabajo tan desafiante que estamos desde la perspectiva de género, desde un enfoque interseccional y no sexista en el centro de la escena. Es por eso que estamos aquí reunidos, reunidas, y que celebramos poder renovar este compromiso para este año de trabajo intenso que nos espera”, sostuvo Florencia Caro.

Por su parte José Iturralde señaló que “en representación del Ministerio Público quería primero agradecer a la convocatoria y felicitar la iniciativa. Recordar que el año pasado fue algo sumamente fructífero, desde el momento de la firma de este Acta Acuerdo a los pasos que le siguieron, e incluso a las comunicaciones que hubo en quienes las hicieron conforme al convenio que se suscribió. Creo que fue una experiencia enriquecedora. Agradezco también la posibilidad que tuve el año pasado de compartir una de las capacitaciones con quienes firmaron este acuerdo, otra experiencia también inolvidable y que netamente es el camino para crecer en esto. Concuerdo en que para deconstruir, hay que hay que poder construir algo, y ese algo se construye con diálogo; y ese diálogo es el que el que se propicia cuando uno suscribe o adhiere a iniciativas como estas”.

Por su parte, el Juez de Familia Santiago Arrondo continuó: “Celebramos estos encuentros y agradecemos la posibilidad de renovar el compromiso vinculado a la comunicación responsable, en todo lo que tiene que ver con las temáticas tan delicadas como la que nos convocan. Creo que siempre tenemos que pensar que se puede hacer algo más y coincido plenamente con lo que dice José (Iturralde), que hemos avanzado muchísimo desde la firma del primer Acta Acuerdo, pero que tenemos todavía también más por hacer desde todos los operadores que nos encontramos vinculados al tratamiento de esta temática tan sensible. Esto es un excelente punto de partida para seguir renovando el compromiso”.

Por su parte, el Juez Félix Ferrán indicó que “yo hace muy poquito que estoy aquí, vengo de Mar de Plata, y cuando me plantearon firmar este acuerdo, la verdad que me parece fantástico, muy novedoso, nunca lo había visto. Nosotros trabajamos a puertas abiertas y siempre vamos interactuar con todos los organismos con los que sea posible, a los efectos de poder mejorar”.

El secretario de Desarrollo Humano y Calidad de Vida Diego Robbiani agradeció “a todos los medios que se acercaron, que van a firmar un Acta Acuerdo que no tiene carácter obligatorio: lo hacen porque quieren comunicar de otra manera y es algo muy importante para destacar. Y realmente la convocatoria ha sido excelente, quiero felicitar a todo el equipo, venimos en todos estos años -desde la decisión de Ezequiel de crear la Dirección de Políticas de Género- y hemos generado una red impresionante”.

Seguidamente, María Eugenia Iturralde habló “en representación del equipo que está trabajando con los medios de comunicación desde la Mesa Local, queremos este año apostar nuevamente este proyecto. El año pasado logramos una gran asistencia en los encuentros que tuvimos para reflexionar sobre las publicaciones y ha sido muy fructífero. También quiero decir que han sido protagonistas periodistas, al acercarse y tratar de coordinar esos encuentros, porque también es importante tener en cuenta la agenda de quienes trabajan en los medios de comunicación al momento de organizar este tipo de de iniciativas. Queremos destacar también todo lo que se ha avanzado o todas las veces que se han mostrado colaborativos y colaborativas, se ha dado un ida y vuelta en donde se han comunicado con nosotras a veces con alguna pregunta, con alguna inquietud diciendo ¿cómo publico esto? ¿Cómo abordo este tipo de noticias?, lo enriquecedor ha sido este intercambio”.

El Intendente Ezequiel Galli, celebró que “tenemos los dos Juzgados de Familia con su con su Juez a cargo. Esto es una gran noticia para Olavarría y que se haya sumado Félix (Ferrán) al trabajo desde su Juzgado -con la experiencia que trae- también me parece importante para la ciudad para el partido y para la justicia local”.

“Yo simplemente quiero agradecer el trabajo del equipo y pensaba cuando hablaba de la Mesa: qué bueno que la mesa tenga tantas patas. Cuando una mesa tiene pocas patas, es una mesa floja, es una mesa tambaleante, es una mesa que no tiene fuerza. Si seguimos sumando patas a esta mesa, va a ser una mesa cada vez más fuerte, cada vez más robusta y que se puede trabajar tranquilamente”, agregó.

Finalmente celebró la “responsabilidad en una temática que es tan compleja y tan importante. Destaco el compromiso de los medios de comunicación, siempre falta más, hay que seguir trabajando. Ese es el trabajo que tenemos desde nuestro lugar de seguir convocándonos, de seguir sumando en la Mesa. Celebro el trabajo, la articulación, que estemos todos en la mesa y que podamos seguir pensando en cuestiones que tienen que ver con algo tan sensible como es la no revictimización y el tratamiento responsable de de las noticias en el Partido de Olavarría, que es algo -como decía Félix- muy novedoso y que no es algo que se vea todos lados. Qué bueno también que seamos punta de lanza para que se pueda seguir replicando en otros distritos y que todos podamos ser un poquito mejor”.

Los medios de comunicación que firmaron el acta acuerdo fueron: Fm 99.9 y Moebius 107.1, Radio M 103.9, Infoeme, Radio Olavarría, Central de Noticias, Planeta Cultural, Portal Urbano, Miradas del Centro, Radio Universidad, Agencia Comunica, FACSO Producciones (Facultad de Ciencias Sociales), Multimedios El Popular, Fm La 90, Radio Sapiens 102.7, En Línea Noticias, Verte TV, Primera Info y Olavarría Noticias.