Siguen las investigaciones por la muerte de una joven en una comisaría de Laprida

Por Radio Olavarría ya hablaron sobre el tema el Intendente, el abogado patrocinador de la familia de Daiana Abregú, Dr. Roldán, y ahora lo hizo el Dr. César García que es el representante oficial de la oficial de policía Vanesa Núñez que es quien estaba de Imaginaria ese día, o sea, de la custodia en los calabozos.