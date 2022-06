Conflicto Municipal: Stuppia afirma que son serios en la propuesta presentada en paritarias

Lo expresó el Secretario General del gremio de los Municipales, José Salvador Stuppia en una Asamblea y conferencia de prensa que se realizó este miércoles y de la que participaron representantes de la Asociación de Profesionales de Olavarría. Mencionó el porcentaje que piden, y que ya se había manifestado a través de un comunicado el día anterior