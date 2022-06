Casos Covid y resfríos en los consultorios

El Dr. Gustavo Rago dialogó con LU 32, dijo que entre martes y miércoles hubo consultas en consultorios. Se diagnosticaron varios casos Covid. El profesional expresó la necesidad de volver a los cuidados y advirtió que hay gente que va a los consultorios sin barbijos. En este sentido, es imprescindible que ante un cuadro sospechoso concurrir con barbijo. Por otro lado, también habló de los resfríos reiterados, y consideró que pueden tener que ver con la alteración en las vías superiores por el Covid.Foto de archivo