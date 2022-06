Lagleyze sobre los empresarios y emprendedore: por ‘más montañas para poder ascender que se pongan, siempre se trata de llegar’

Lo expresó la Ingeniera Marcela Lagleyze, invitada a la Mesa de Café en el programa ‘Entre Amigos’. Coincidió con el Día Internacional de la Mujer en la Ingeniería . Además, en su calidad de Vicepresidente de la UIPBA, habló de la situación de la industria y de la fiesta que se hará en su Día. Foto de archivo