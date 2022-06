Valicenti: ‘La Casa de la Provincia está en un 50% de avance’

El diputado provincial se refirió en LU32 a las obras que el gobierno de Kicillof y el nacional tienen en marcha en Olavarría. Prefirió no responder a algunas dichos que consideró como chicanas o títulos de gacetillas, por parte de funcionarios de la gestión de Galli. Reveló que la semana pasada dialogó con el intendente por el tema del Polo Judicial, del que adelantó el ‘inminente’ reinicio de los trabajos. También se refirió al conflicto entre los Municipales y la Comuna.