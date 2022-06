Boleta Única: el debate en la Legistura bonaerense

La Senadora provincial Lorena Mandagarán, del GEN dentro de Juntos, dialogó con LU 32 acerca de este tema que impulsan. En este marco, los y las Legisladoras se reunieron con Margarita Stolbizer, líder del GEN, quien les informó sobre los pasos dados a nivel Nacional, donde ya tiene media sanción de Diputados