‘Es una falta de respeto a las familias y a la comunidad de Sierras Bayas’

Leonardo Araya fue el vecino que tomó la voz cantante para explicar el por qué de la presencia en el Concejo. Señaló que ha habido cruces entre ARBA en la Provincia y el Municipio y el expediente siempre sale con errores desde la Comuna. A pedido del concejal Wesner, el Cuerpo hizo un cuarto intermedio para cederle la palabra.