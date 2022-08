El Polo Obrero y el FOL de Olavarría se manifiestan y entrevistan con Robbiani

Dos militantes de las organizaciones se reunían este jueves con el secretario de Desarrollo Humano y Calidad de Vida de la Comuna, para efectuar distintios reclamos. Algunos de ellos son de orden nacional, como el repudio al incremento del salario mínimo vital y móvil, pero otros son de orden local, como el incremento en el monto de las tarjetas Cabal, que gestiona el Municipio, mejor atención sanitaria en las barriadas y localidades, e ingreso de los colectivos a barrios populares.