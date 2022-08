Lucas Moyano se suma a las charlas de la Cooperativa

En el marco del “Ciclo de charlas y conferencias 2022” organizado por Coopelectric con la finalidad de brindar un espacio de información, reflexión y enriquecimiento cultural, invitan a la comunidad a participar de la charla/taller “Por infancias libres de grooming y ciberbullying”. Ignacio Aramburu, integrante del Consejo de Administración, afirmó en LU32 que son dos temas que no están de más que se los difunda para poder prevenir.