‘Tratamos de llevar la voz de los ciudadanos en cada sesión’

La concejal Belén Vergel del bloque UCR Juntos, señaló en LU32 que el contacto con la gente es lo que les permite presentar proyectos con impacto en la vida diaria. Destacó que a veces alcanza con visibilizar los temas para que se resuelvan, y otras no. Finalmente abogó por una pronta solución en el conflicto que existe entre el municipio y los trabajadores, que complica la atención de la Salud, entre otras cuestiones.