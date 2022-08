Vamos a remo bajando por el río Limay para llegar a lugares donde están las grandes truchas

Lo dijo el guía de pesca deportiva profesional Pata Leiva. Desarrolla flotadas con embarciones llevando a pescadores con mosca en el Río Limay Medio, en la zona de la represa Picon Leufú. A principio de temporada en el mes de noviembre, implementarán el servicio de campamento. A pesar de las nevadas que se registran en estos meses. El río Limay donde efectuamos las excursiones de pesca , no le afectará el nivel hídrico porque está regulado por la represa.