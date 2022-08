Vecinos de Los Robles quieren preservar el espacio verde

Están circulando un petitorio donde expresan la necesidad de construir el edificio de la Secundaria en otro barrio. Pamela Linares, tesorera de la Junta Vecinal de Los Robles, en Radio Olavarría admitió que la Escuela se construiría en el espacio que usan como plaza, sobre calle Vicente López. Presentarán las firmas en el Concejo Deliberante.