Las farmacias del CECO despacharon más de 1.300.000 medicamentos

Lo dan cuenta desde el gremio, sumando la de Olavarria y las de AMMBA en Sierras Bayas, Loma Negra, La Madrid, Coronel Suárez y Bolívar. Guillermo Santellán, destacó también que más de 1000 personas se vacunaron contra la gripe.