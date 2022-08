Importante manifestación en contra de los recortes en discapacidad

Fotos: Primera Info // Central de Noticias

Fue este martes por la tarde, sin un solo organizador visible, y con participación de prestadores de salud, familiares y personas con distintas discapacidades, en sintonía con lo sucedido en distintas ciudades del país. "No al ajuste en discapacidad" y "Discapacidad en Emergencia Nacional", algunas de las consignas que se observaron en el Paseo Mendía. Repudiaron decreto de Massa y dan cuenta de atrasos en los pagos que debe hacer el Gobierno Nacional.