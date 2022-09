Día de la Industria con cena récord

Lo expresó Sergio Corso, secretario de la Unión Industrial de Olavarría, en LU32, donde advirtió que la venta de tarjetas ha alcanzado un número histórico. Planean más de 700 asistentes, tras dos años sin cena. Llegará Martín Rappallini, presidente de la Unión Industrial de la Provincia.