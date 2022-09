‘La Industria es el camino para resolver los problemas sociales’

Jorge Sobarzo, al frente de la Asociación de Propietarios del Parque Industrial se refirió a lo que se genera cada vez que una empresa genera un puesto de trabajo, que impacta más allá del trabajador en sí mismo. Lo hizo en el marco de las notas que LU32 sostiene por la Semana de la Industria.