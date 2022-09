Sindicatos de Olavarría convocan a manifestarse por 'la paz y la convivencia'

Foto. Aidfadu

El Frente Sindical y Gremial motoriza una concentración en el Paseo Jesús Mendía para las 12 de este viernes. José Stuppia, secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales, realizó la invitación en LU32. Agregó que habrá un micrófono abierto.