‘Es muy difícil no creer que se intentó asesinar a la vicepresidenta, es un hecho’

César Valicenti, diputado provincial y presidente del bloque del Frente de Todos en la Cámara Baja de la Legislatura, concurrió al domicilio de la vicepresidenta en la noche de este jueves. Manifestó la consternación por hecho. Admitió que hay personas que no lo creen y relacionó esto con una construcción cultural que se viene haciendo por parte de algunos actores de la política.