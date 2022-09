Arena, del Sindicato de Seguridad, repudió el atentado y la división local de los gremios

El secretario general de la UPSRA Seccional Olavarría participó de la movilización convocada por el Frente Sindical y Gremial local este viernes al mediodía. ‘En democracia no se puede vivier así, amenazando y tratando de matar a una vicepresidenta. Podés estar de acuerdo o no, pero todos tenemos derecho a la vida’.