Un CEMO colmado en la vuelta de la Cena por el Día de la Industria

Bajo la organización de Mónica Hernando y con la conducción de Luis Occhi, la entrada a la celebración estuvo amenizada con música en vivo de la mano de Facundo Quiroga y su acordeón.

En ese tiempo, los referentes concretaron notas con la prensa, mientras el resto de los asistentes disfrutaban del catering y la barra libre.

También se dieron los primeros saludos entre las autoridades políticas que se hallaban allí, como los legisladores provinciales César Valicenti y Eduardo 'Bali' Bucca, el subsecretario de minería, Federico Aguilera. Entre los funcionarios municipales que acompañaron a Ezequiel Galli, se hallaban los secretarios Hilario Galli, Julio Valetutto, Diego Robbiani y el Director de Prensa, Juan Dambolena. Se observó la presencia de concejales de distintas bancadas como Mercedes Landívar, Maximiliano Wesner, Celeste Arouxet y Belén Vergel. Además se hallaban figuras del ambiente político como Franco Cominotto, Einar Iguerategui, Luis Mosquera, Valeria Millía, Hernán Parra, Francisco González y Guillermo Lascano.

Antes del plato principal y el inicio formal, se habilitó la pista, ubicada en el centro del salón, para comenzar a bailar.

Ya con los invitados en las mesas, se dio inicio formal al festejo, con los discursos habituales.

El responsable de la Asociación de Propietarios del Parque Industrial, Jorge Sobarzo, que estaba transitando su primer festejo como titular de la entidad, que está normalizada desde hace un tiempo.

Afirmó estar orgulloso de pertenecer a un sector que pone lo mejor todos los días, pase lo que pase en el entorno. Recalcó que, cuando las empresas ‘caen en grupo’ se da por la concreción de malas políticas, no por errores propios, que muchas veces los hay, pero provocan traspiés en las empresas de forma singular.

Pidió a sus colegas dejar de ser sólo generadores de trabajo, participar más activamente de las instituciones intermedias y meterse en la creación de políticas industriales.

Finalmente, deseó que la clase empresarial sea el orgullo de los hijos que tiene, y que se pueda disfrutar más de generar empleo que de ganar dinero.

Siguió en el uso de la palabra César Longo, titular de la Unión Industrial de Olavarría, que agradeció a ‘los históricos’ que trabajaron para que la fiesta se concrete. Fue el primero que recordó al ‘Negro’ Carlos Orifici. Destacó que hay hoy más de 150 asociados en la Unión, de 40 que eran cuando comenzaron.

También destacó el rol de las entidades intermedias, pero habló de su convencimiento de la importancia del Estado y el trabajo en sinergia con otros sectores.

Finalizó afirmando que las PyMes son el motor que sacará el país adelante.

A su turno, Martín Rappallini, tras los agradecimientos de rigor, repudió el atentado contra la vicepresidenta. Luego se refirió a la actualidad mundial y el impacto que esto tiene en la Argentina, que debe ver como se inserta en él, admitió. Reconoció los efectos a corto plazo de la pandemia y la guerra, pero luego, sostuvo, hay una gran oportunidad.

Reclamó ordenamiento macro, tasas de interés razonable y un plan que fomente la inversión. Señaló que no se ha generado empleo en los últimos 10 años y que recién este año empezó a crecer la exportación.

Citó y leyó una carta emitida por una mujer industrial de Tres de Febrero.

Y, al cierre, instó al trabajo conjunto de todos los sectores para sacar el país adelante.

Por último, el intendente Ezequiel Galli usó el escenario para referirse públicamente, aunque sin mencionarlo, al intento de asesinato de CFK.

Reveló que tenía un discurso hasta hace 48 horas, que meditó con su equipo si debía cambiarlo, y lo hizo.

En primer término recordó a Carlos Orfici, hecho que recibió aplausos. Luego afirmó que lo sucedido lleva a preguntarse “¿Qué nos pasa a los argentinos?”. En esa línea siguió explicando que no puede ser que quienes tengan ideas distintas no se sienten a conversar. Destacó a Olavarría que, dijo, no escapa a eso. Para él, estamos ‘a pocas malas decisiones’ que posibiliten la emigración masiva de hijos y nietos. ‘Es momento de decir ‘basta’ y empezar a vivir en armonía, sentenció.

“Si seguimos así, posiblemente no tengamos futuro”, dijo, al tiempo que pidió sentarse a planificar el futuro, al concluir el discurso.

Ya casi en la medianoche, comenzó a repartirse en las mesas el plato principal, mientras comenzaba la entrega de las habituales distinciones, que físicamente consistían en una obra de Nora Sarazola, a diferentes personas por su trabajo.

En primer término, entre los Formadores, premio que entrega el ITECO, se reconoció a la docente Dra. Silvana Andrea Bais, con 22 años de trayectoria en la enseñanza.

Minutos después se convocaría al escenario a Carlos Daniel Zimmerman, fundador y propietario de Taller Avenida, una referencia nacional en cuanto a la reconstrucción de camiones, para que reciba el premio Emprendedor.

Finalmente, Edgardo Samuel Potes fue galardonado con el premio Pionero. Subió a recibirlo con toda su familia y equipo.

Entre los distintos galardones, continuaba la dinámica habitual de las fiestas, con los postres, la mesa de dulces y, también, la presencia artística, como la de Kuki Errante y su violín, y Los Tapitas, que desataron el cotillón, el maquillaje con glitter y el gran baile de cierre.