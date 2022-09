El trabajo de los jóvenes, eje del encuentro entre la JR local y el director de juventud porteño

Simón Schwab es el presidente de la Juventud Radical de Olavarría y por LU32 dio cuenta de las actividades que sostuvieron con Tomás Mestre, que la pasada semana estuvo en Olavarría. Destacó las posibilidades de programas orientados a combatir la desocupación en la franja de quienes son nuevos en el mercado de trabajo. También, la orientación para quienes necesitan ayuda para emprender o embarcarse en relaciones laborales con nuevas características.