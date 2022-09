La narrativa de este film corre en dos direcciones contrarias: una que va hacia afuera, hacia el entorno del protagonista, y otra hacia adentro de su psiquis.

Esta segunda narrativa interior será la que le otorgue toda la tensión dramática al metraje.

Muchos la han comparado con "Taxi Driver" de Scorsese o con "Leon: The Professional" de Luc Besson. En efecto, la estructura de la película guarda similitudes importantes con estos dos trabajos cinematográficos.

Este film también podría entrar dentro de la categoría de los slashers de una nueva generación.

"You were never really here" es un viaje hacia el atormentado interior de la mente del protagonista. El caos exterior que vamos a ver en pantalla es solo una consecuencia.

Luego de la proyección, tal como está pensada la dinámica, se realizará una charla debate grupal de análisis. La actividad será en Belgrano 3345. No se suspende por lluvia.

Es con entrada libre. Los participantes podrán realizar una colaboración voluntaria. Habrá servicio de cantina.