Talleres y Mercado Olavarriense para apoyar a emprendedores

Leonardo Maiola, director de economía social de la Municipalidad, dependencia de la Secretaria de Desarrollo Económico, señaló en Radio Olavarría que todos los miércoles se dictan distintas capacitaciones, para que los interesados aprendan y conozcan la operación de redes sociales, para la venta y comunicación de sus productos. En otro punto del diálogo, adelantó que hay más de 100 puestos ya confirmados para este domingo en el Parque Eseverri.