Recalde Crece con todo listo para el domingo

La delegada de la localidad, Claudia Ricci, destacó por Radio Olavarría la vuelta de la fiesta, que este año se concreta por el 111 aniversario. Explicó la dinámica: que consiste en puestos de las distintas instituciones que ofrecen diferentes comidas, además de tener la disposición de mesas por todo el predio. En la carpa, por otro lado, se llevarán a cabo las entregas de distinciones a vecinos de la localidad, y al histórico Daniel Guarrochena, que ocupó la delegación muchos años. Habrá un colectivo que partirá desde Olavarría, se pueden reservar asientos al 2284 514136.