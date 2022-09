Trabajadores de El Popular entraron en paro por tiempo indeterminado

Foto: Archivo

La medida la impulsaron los Periodistas, pero cuenta con la adhesión del gremio de TV y los Gráficos. Andrés Pellegrini, secretario adjunto de la Asociación de Periodistas, explicó en LU32 que resta cobrar aún 20% del salario de julio, y todo el salario de agosto. Además, afirman que hay incertidumbre por el probable cambio de propietarios del Multimedios.