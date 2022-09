Prometieron aumentar patrullajes, tras la solicitud de los motomandados

Foto/Audio: En Línea Noticias

Este martes hubo un encuentro entre los referentes que organizaron la manifestación del lunes frente al Municipio, con el responsable de seguridad de la Comuna, Mario Busto, y el titular de la Jefatura Distrital de la Policía, Roberto Landoni. El Comisario Mayor ( R ) y el Comisario Inspector, recibieron a voceros de quienes se habían congregado este lunes, tanto motomandados como trabajadores de Pedidos Ya, que reclamaban por los hechos de robo que sufren, dijeron, a diario, cuando atraviesan las avenidas del ejido urbano, entre las 20 y las 2 horas.