Ajedrez: Araña y Pedreira con destacadas actuaciones

Para esta edición, nuevamente de carácter internacional, hubo 97 jugadores, provenientes de España, Perú, Córdoba, CABA, Neuquén, Santa Cruz, Chile, Pinamar, Santa Fe, Trelew, Río Grande, General Belgrano, Chascomús, Quilmes, Tucumán, San Pedro, Rosario, Temperley, Castelli y Olavarría, muy bien representada por el jugador de Primera, Alan Pedreira Henrich y el juvenil, actual campeón de Primera, Augusto Araña.

El torneo suizo, a 7 rondas, tuvo un ritmo de juego de 60 minutos más 30 segundos de incremento por jugada, contó con la organización del MF Mariano Loiterstein y el comité arbitral presidido por el AI Nicolás García, AN Julián Busso, AR Ana Clara Mariani y AR Gustavo Arambel, estos dos últimos, de Olavarría.

Pasadas las 7 rondas, se coronó campeón invicto el marplatense Franco Quezada, con 7 puntos, seguido por el representante de las Islas Canarias, Beltrán Daniel Mamani con 5 ½ puntos, completando el podio el jugador de Neuquén, Alexis Peral con 5 ½ puntos.

El representante de la Federación de Ajedrez de Olavarría, Alan Pedreira, finalizó en un excelente 10° puesto, secundado en el puesto 11° por el juvenil Augusto Araña, ambos empatando el 5° lugar con 5 puntos sobre 7 posibles, resultado que le posibilitó a Araña coronarse como mejor sub 18 del torneo, ganando más de 100 puntos de Elo Fide.

Las distinciones en las categorías propuestas recayeron en Roberto Fidel, actual sub campeón de Mar del Plata como mejor marplatense con 5 puntos; Javier Postolsky con 5 puntos, representante de CABA, Sub 2000,Hugo Sosa con 4 ½ de San Pedro, sub 1800; Valentín Palma Caioni de Pigüe con 4 ½ ptos. sub 1600; Mejor sub 18 Augusto Araña con 5 puntos; Claudio Aráoz de Berazategui con 4 ½ puntos como mejor Senior; Sofía Bontempi con 4 puntos, representante de Junín, Mejor Dama y Ezequiel Gómez con 4 puntos en categoría No Rankeado