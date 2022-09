Terminó el Pre Viaje III este martes, porque se acabó el presupuesto

El Ministerio de Turismo envió una resolución dando cuenta de la decisión, informó Soledad Gómez Cataldi, de Apple Tours. Indicó que se pueden tomar facturas emitidas hasta este mismo miércoles, y que se pueden cargar hasta mañana. Agregó que le sacaron buen jugo, pese a los pocos días, pero que no sabe si se va a reeditar.