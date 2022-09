Hubo reunión entre la UOCRA, el Municipio y la empresa rescindida de las TU.VI.

Foto: En Línea Noticias

Lo comentó el secretario de organización de la seccional local del gremio, David Míguez, en LU32. Señaló que a los ocho trabajadores se les abonaría la deuda de dos quincenas este viernes, deuda que se originó por ‘problemas de papeles’. Buscaran que los empleados puedan continuar con la nueva empresa, en caso que se siga, y si no, los tratarán de reubicar en otras obras.