Provincia y Municipios podrán realizar controles en rutas nacionales bonaerenses

En un convenio de cooperación firmado por el presidente de Corredores Viales, Gonzalo Atanasof, y el ministro de Transporte bonaerense, Jorge D’Onofrio, se comprometieron a trabajar en la prevención, control, fiscalización y constatación de infracciones de tránsito exclusivamente en los corredores viales nacionales concesionados por la empresa pública y que atraviesan el territorio bonaerense. Se trata de las rutas 3,5,7,8,9, 188, 205, 226 y las autopistas Riccheri y Ezeiza-Cañuelas.



“Para la empresa pública la seguridad vial es una política de Estado, así lo entendimos desde el primer día por pedido de Gabriel Katopodis. Hoy estamos fijando pautas de trabajo muy claras con el gobierno de la Provincia de Buenos Aires, con el que ya venimos trabajando. Tenemos que reducir la cantidad de muertes en accidentes de tránsito, la principal causa de fallecimiento en jóvenes de entre 15 y 35 años. Es urgente generar acciones coordinadas unificando criterios y atacando los principales factores de riesgo vial: el exceso de velocidad, la distracción por el uso del celular y la conducción bajo el efecto de alcohol”, afirmó Atanasof.



Entre los puntos acordados figuran: desarrollar y aplicar en forma conjunta y coordinada políticas para contrarrestar y disminuir los índices de siniestralidad y mortalidad en el tránsito, priorizando medidas de educación, difusión y concientización, apoyadas en la fiscalización, comprobación y sanción de infracciones, en el marco de las normas que regulan la materia de tránsito y seguridad vial en la Provincia de Buenos Aires.



Por su parte, D’Onofrio afirmó: “Hoy firmamos un convenio muy importante para coordinar los esfuerzos entre las distintas agencias gubernamentales nacionales y provinciales. Vamos a trabajar fuertemente en lo que tiene que ver con seguridad vial, con radarización y con controles físicos en todas las rutas y, fundamentalmente, en lo que respecta a controles de cargas con la instalación de balanzas dinámicas y distintos operativos para controlar no sólo el sobrepeso que nos rompe las rutas sino también en un trabajo integrado con ARBA, AFIP y la CNRT a fin de que todas las agencias gubernamentales puedan hacer que las rutas sean seguras. Así que este es un gran día para la Provincia de Buenos Aires”, resaltó el ministro provincial.



Además de campañas de concientización, a través del Ministerio y/o los municipios se realizarán “controles preventivos de velocidad mediante la utilización de instrumentos cinemómetros y otros equipos o sistemas automáticos o semiautomáticos o manuales, fotográficos o no, fijos o móviles, cuya información no pueda ser alterada manualmente”, especifica el convenio.